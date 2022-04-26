Украинская звезда деклассирует Джошуа в реванше. Потом Усик придёт за Цыганским королём

Долгожданный реванш Александра Усика и Энтони Джошуа вот-вот получит окончательную дату. По предварительным прикидкам промоутеров, украинец и британец встретятся в ринге примерно 23 июля, вопрос только в локации. Впрочем, со спортивной точки зрения место проведения боя не имеет большого значения — Усик спокойно приедет и в Англию, ему не привыкать драться на территории соперника.

Напомним, что в первом поединке Александр приехал в Лондон, где буквально «разобрал» любимца местной публики. Владеющий тремя чемпионскими поясами Джошуа на фоне украинца выглядел неуклюжим здоровяком. Усик использовал лучшие навыки из богатейшего любительского арсенала, переиграв Энтони по всем фронтам, включая работу ног. Англичанин избежал нокаута буквально чудом.

Перед реваншем Джошуа решил кардинально изменить подготовку. Британец почти полностью обновил тренерский штаб и пообещал, что во втором поединке будет выглядеть совсем иначе. Возможно, Энтони удастся это сделать: он доказал, что умеет правильно реагировать на поражения, одолев в реванше Энди Руиса. Только Усик — вовсе не забавный пухляш Руис, главное оружие которого — мощная колотушка.

Александр тоже тщательно готовится, раз за разом пересматривая первый поединок с Джошуа. Несмотря на красивый успех, украинец отметил множество своих ошибок и активно работает над ними. Мы знаем, что к каждому бою Усик готовит сюрпризы, неприятно удивляющие соперников. Тем более, что Саше ничего не мешает — он заранее покинул Украину, чтобы провести полноценный тренировочный лагерь.

Если украинец подойдёт к реваншу в оптимальной форме, у Джошуа почти не будет шансов. Украинец находится на другом техническом уровне, что позволяет компенсировать определённый недостаток в габаритах. Энтони не помогут никакие ухищрения, вопрос будет заключаться только в том, дойдёт ли поединок до судейского решения. Саша вполне может и нокаутировать британца. А что будет после победы Усика?

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На самом деле, вариант для украинского гения только один — встреча с Тайсоном Фьюри. Именно непобеждённый Цыганский король удерживает единственный титул, который нужен Усику для обретения статуса абсолютного чемпиона мира. Это будет самый сложный и важный бой в жизни Александра, но ему вполне по силам одолеть Фьюри. Если Тайсон, конечно, не решит поскорее завершить карьеру ради сохранения наследия.