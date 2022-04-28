Экс-чемпион UFC Доминик Круз: дайте мне Яна, Альдо, Стерлинга
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз бросил вызов ведущим бойцам дивизиона. Ветеран заявил, что готов провести бой с любым из топ-5 рейтинга.
«Я хочу двигаться вперёд, дайте мне любого из топ-5. Дайте мне Петра Яна, дайте мне Жозе Альдо, дайте Алджэмейна Стерлинга. В конце концов, дайте мне Генри Сехудо, когда он решит вернуться.
Мне вообще без разницы, я готов быть первым, с кем он встретится, когда вернётся в октагон. Я вернусь в этом году, мы будем драться за пояс. Мы выиграем титул. И если не в этом году, то в следующем. С каждым боем мы приближаемся к этой цели», — цитирует Круза MMA Junkie.
В последний раз Круз дрался в декабре 2021 года. Тогда он единогласным решением судей победил Педро Муньоса.
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