Экс-чемпион UFC Доминик Круз: дайте мне Яна, Альдо, Стерлинга

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз бросил вызов ведущим бойцам дивизиона. Ветеран заявил, что готов провести бой с любым из топ-5 рейтинга.



«Я хочу двигаться вперёд, дайте мне любого из топ-5. Дайте мне Петра Яна, дайте мне Жозе Альдо, дайте Алджэмейна Стерлинга. В конце концов, дайте мне Генри Сехудо, когда он решит вернуться.



Мне вообще без разницы, я готов быть первым, с кем он встретится, когда вернётся в октагон. Я вернусь в этом году, мы будем драться за пояс. Мы выиграем титул. И если не в этом году, то в следующем. С каждым боем мы приближаемся к этой цели», — цитирует Круза MMA Junkie.

В последний раз Круз дрался в декабре 2021 года. Тогда он единогласным решением судей победил Педро Муньоса.