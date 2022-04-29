Джейк Пол рассказал, сколько платных трансляций мог бы продать его бой с Майком Тайсоном

Известный блогер Джейк Пол заявил, что готов провести поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном. По мнению Пола, этот поединок может стать одним из крупнейших в истории PPV. В настоящее время рекорд принадлежит Мэнни Пакьяо и Флойду Мейвезеру. Их поединок в 2015 году по системе Pay Per View посмотрели 4,6 млн зрителей.
«Это идеальный бой для нас. Он стал бы легендарным. Как говорил сам Тайсон в эфире подкаста Джо Рогана, этот бой был бы одним из самых больших в плане PPV. Когда мы были в одном карде, мы продали почти 2 млн PPV. А наш бой мог бы привести к продаже 3-4 млн PPV.
Майк, если ты меня слышишь, давай проведём этот поединок. Я готов, думаю, что смогу победить. Ты думаешь, что наоборот. Давай сделаем это», — цитирует Пола Middle Easy.
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