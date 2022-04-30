Стерлинг — о Яне: не могу дождаться трилогии

Американский боец Алджэмейн Стерлинг, являющийся обладателем пояса в легчайшем весе UFC, оставил высказывание о третьем поединке с россиянином Петром Яном.



«Не могу дождаться трилогии», — написал Стерлинг в своих социальных сетях.



Ян и Стерлинг встречались на турнире UFC 273, который состоялся в ночь на 10 апреля мск. Бой завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. Это был второй поединок бойцов. В первом противостоянии Стерлинг тоже одержал победу. Ян, доминировавший на протяжении большей части боя, в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом. Американец не сумел подняться и продолжить поединок — пояс отдали ему.

Стерлинг ужаснулся прибавке в весе после боя с Яном:

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