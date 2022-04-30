Полный кард турнира UFC Vegas 53 с главным боем Вера — Фонт

В ночь с 30 апреля на 1 мая мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 53, в главном событии которого встретятся эквадорец Марлон Вера и представитель США Роб Фонт. Участие в спортивном мероприятии примет также белорусский боец Андрей Орловский, который сразится с американцем Джейком Коллье.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.

Основной кард:



Роб Фонт — Марлон Вера

Андрей Орловский — Джейк Коллье

Жоандерсон Брито — Андре Фили

Грант Доусон — Джаред Гордон

Тристан Коннелли — Даррен Элкинс

Кшиштоф Йотко — Джеральд Мёршарт

Предварительный кард:

Александр Романов — Чейз Шерман

Дэниел Силва — Франсиско Фигередо

Габриэль Грин — Йохан Лайнесс

Майк Бриден — Натан Леви

Джина Мазани — Шанна Янг

Карлос Канделарио — Тацуро Таира.