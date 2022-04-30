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Полный кард турнира UFC Vegas 53 с главным боем Вера — Фонт

Полный кард турнира UFC Vegas 53 с главным боем Вера — Фонт
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В ночь с 30 апреля на 1 мая мск состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 53, в главном событии которого встретятся эквадорец Марлон Вера и представитель США Роб Фонт. Участие в спортивном мероприятии примет также белорусский боец Андрей Орловский, который сразится с американцем Джейком Коллье.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.

Основной кард:

Роб Фонт — Марлон Вера
Андрей Орловский — Джейк Коллье
Жоандерсон Брито — Андре Фили
Грант Доусон — Джаред Гордон
Тристан Коннелли — Даррен Элкинс
Кшиштоф Йотко — Джеральд Мёршарт

Предварительный кард:

Александр Романов — Чейз Шерман
Дэниел Силва — Франсиско Фигередо
Габриэль Грин — Йохан Лайнесс
Майк Бриден — Натан Леви
Джина Мазани — Шанна Янг
Карлос Канделарио — Тацуро Таира.

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