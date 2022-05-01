Марлон Вера ответил на предложение Петра Яна встретиться в октагоне

Эквадорский боец UFC Марлон Вера отреагировал на сообщение россиянина Петра Яна, который ранее поздравил его с победой в поединке с американцем Робом Фонтом, а также предложил однажды встретиться в октагоне.



«Можешь приходить в любое время, чтобы получить», — написал Вера в своём «твиттере».

Напомним, поединок Веры и Фонта прошёл в ночь с 30 апреля на 1 мая мск и стал главным событием спортивного шоу. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи присудили победу Марлону. Для эквадорца эта победа стала 20-й в смешанных единоборствах. Также на его счету 7 поражений.

Пётр Ян обратился к болельщикам после поражения от Стерлинга:

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