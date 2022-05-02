Нганну — о бое с Фьюри: никогда не вычёркивайте меня
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну высказался о потенциальном поединке с чемпионом мира по боксу по версии WBC Тайсоном Фьюри. Ранее Фьюри нокаутировал британца Диллиана Уайта, после чего заявил о желании провести поединок с Нганну.
Камерунский боец ММА заявил, что верит в свои шансы, несмотря на то что считается аутсайдером.
«Очевидно, что бокс — не моя специальность. Я знаю, что он — эксперт в боксе. Но, поверьте, никогда не вычёркивайте меня», — цитирует Нганну Daily Mail.
Ранее Нганну заявил, что заинтересован в поединке с Фьюри. По словам бойца ММА, он не будет заключать новый контракт с UFC, если соглашение помешает проведению боксёрского поединка.
«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри:
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