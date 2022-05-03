Опубликовано фото сломанного зуба Ковингтона после нападения Масвидаля

Американское издание TMZ Sports опубликовало фото бойца ММА Колби Ковингтона после нападения Хорхе Масвидаля. В результате атаки у Ковингтона сломался на зуб. На фото видно повреждение челюсти спортсмена.

Фото: TMZ Sports

Фотография была сделана вскоре после потасовки бойцов. Масвидаль набросился на Ковингтона 21 марта рядом с одним из ресторанов в Майами.



В дальнейшем Хорхе был арестован. Масвидалю запретили приближаться к Ковингтону ближе чем на 25 футов (7,6 м). Кроме того, Хорхе должен находиться на расстоянии не менее чем 500 футов (152,4 м) от дома Ковингтона. Также Масвидалю запрещено контактировать со своим оппонентом. Следующее заседание состоится 12 мая.

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