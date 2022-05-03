Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Опубликовано фото сломанного зуба Ковингтона после нападения Масвидаля

Опубликовано фото сломанного зуба Ковингтона после нападения Масвидаля
Комментарии

Американское издание TMZ Sports опубликовало фото бойца ММА Колби Ковингтона после нападения Хорхе Масвидаля. В результате атаки у Ковингтона сломался на зуб. На фото видно повреждение челюсти спортсмена.

Фото: TMZ Sports

Фотография была сделана вскоре после потасовки бойцов. Масвидаль набросился на Ковингтона 21 марта рядом с одним из ресторанов в Майами.

В дальнейшем Хорхе был арестован. Масвидалю запретили приближаться к Ковингтону ближе чем на 25 футов (7,6 м). Кроме того, Хорхе должен находиться на расстоянии не менее чем 500 футов (152,4 м) от дома Ковингтона. Также Масвидалю запрещено контактировать со своим оппонентом. Следующее заседание состоится 12 мая.

Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.

Масвидаль подкараулил Ковингтона в ресторане. Выбил болтуну зуб и убежал. Видео Масвидаль подкараулил Ковингтона в ресторане. Выбил болтуну зуб и убежал. Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022