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Джо Роган назвал единственного легковеса, способного доставить большие трудности Хабибу

Джо Роган назвал единственного легковеса, способного доставить большие трудности Хабибу
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Известный спортивный комментатор Джо Роган высказал мнение, что чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра является единственным бойцом в этом дивизионе, в поединке с которым у экс-чемпиона UFC в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова могли бы возникнуть существенные трудности.

«Гэтжи постучал, а потом отключился. Нурмагомедов буквально прошёл сквозь него. Я думаю, Хабиб мог бы сделать это почти с кем угодно, кроме, быть может, Чарльза Оливейры. Многие думают, что Оливейра не монстр, потому что бывали случаи, когда его побеждали. Пол Фелдер разбил его, и было много других парней, которые также били его. Каб Суонсон нокаутировал его. Но всё-таки он стал лучше», — приводит слова Рогана Sportskeeda со ссылкой на канале MMA Bouts в YouTube.

Почему Хабиб – не величайший в истории?

К наследию Хабиба есть вопросы. Один крутой канадец способен его победить! К наследию Хабиба есть вопросы. Один крутой канадец способен его победить!
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