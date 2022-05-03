Бивол: я побеждал всех, с кем дрался. Верю, что смогу одолеть и Альвареса

Непобеждённый российский боксёр Дмитрий Бивол, выступающий в полутяжёлой весовой категории, высказался о предстоящем поединке с представителем Мексики Саулем Альваресом.



«Я очень взволнован и с нетерпением жду этого боя. Для меня это отличная возможность продемонстрировать свои навыки любителям бокса во всём мире. Сауль доказал, что он один из лучших, победив почти всех своих противников. Канело — отличный боец. Сейчас он опредёленно один из лучших. Этот парень оставил большой след в истории бокса. Но я верю в себя. Я побеждал всех, с кем дрался за время карьеры. Поэтому также верю, что смогу одолеть и Сауля.



У каждого боксёра есть свои сильные и слабые стороны. Никто не идеален. Моя цель — сосредоточиться на своих сильных сторонах и использовать их в своих интересах. Знаю, что должен быть готов к этому бою на все 100 процентов. Если я буду хорошо подготовлен, то выиграю этот бой», — приводит слова Бивола The Ring.

Бой Бивола и Альвареса состоится в ночь с 7 на 8 мая мск в Лас-Вегасе.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе: