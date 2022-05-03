Алджэмейн Стерлинг показал новое фото со своей девушкой

Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем дивизионе, американский боец Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с возлюбленной.



Стерлинг не стал давать какое-либо описание фотографии, добавив лишь смайл в виде сердца.

Фото: Из личного архива Алджэмейна Стерлинга

В последнем бою Стерлинг встречался с россиянином Петром Яном. Поединок, проходивший на турнире UFC 273, завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Стерлинг защитил чемпионский пояс в легчайшем весе. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. Это был второй поединок бойцов. В первом противостоянии Стерлинг тоже одержал победу

Стерлинг ужаснулся прибавке в весе после боя с Яном: