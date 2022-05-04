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Анкалаев выступит на UFC 277. Победитель боя может стать следующим претендентом на пояс

Анкалаев выступит на UFC 277. Победитель боя может стать следующим претендентом на пояс
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Российский боец UFC Магомед Анкалаев проведёт поединок с американцем Энтони Смитом на турнире по смешанным единоборствам UFC 277. Об этом информирует MMAJunkie, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ситуацией.

UFC 277 состоится в ночь на 31 июля мск. Победитель противостояния может стать следующим претендентом на титульный бой.

В последнем поединке, состоявшемся на UFC Fight Night 203, Анкалаев одолел представителя Бразилии Тиаго Сантоса. Россиянин праздновал победу единогласным решением судей. Эта победа стала для Анкалаева 17-й в смешанных единоборствах. Также на его счету есть одно поражение. В активе 33-летнего Смита 36 побед, также он потерпел 16 поражений.

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