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Поветкин оценил шансы Бивола победить Альвареса

Поветкин оценил шансы Бивола победить Альвареса
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин высказался о предстоящем поединке непобеждённого российского боксёра Дмитрия Бивола и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса из Мексики.

«Я буду за Бивола болеть однозначно. Я считаю, что у него есть все возможности, чтобы победить. Он может победить по очкам, может нокаутировать. Бивол — хороший парень. Что мне в нём нравится – я сам, когда пропускаю, начинаю злиться, лезть вперёд, сам начинаю пропускать, а Бивол всё осторожно делает, уверенно. Это, наверное, и правильно», — сказал Поветкин в интервью на канале USACHEV TV в YouTube.

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