«Нам недоплачивают». Тони Фергюсон раскритиковал Дану Уайта

Американский боец UFC Тони Фергюсон рассказал о том, что он хотел бы попробовать себя в других видах спорта, однако президент организации Дана Уайт не позволяет ему сделать этого.

«Я думаю, что нам недоплачивают, лично я буду честен. Я не собираюсь говорить слишком много.

Я попросил Дану заняться боксом, он сказал «нет». Я спросил: «Почему? Я хочу играть в бейсбол, я хочу заниматься другими профессиональными видами спорта. Я спортсмен. Я вырос, занимаясь различными профессиональными видами спорта на очень высоком уровне. Я выиграл чемпионат штата по футболу. Я окончил Государственный университет Гранд Вэлли как борец, я хочу заниматься борьбой. У меня есть дядя Брок Леснар, который наблюдает за мной». Я хочу заниматься всеми этими вещами, но тут этот парень, который ведёт себя как наркоторговец, говорит мне, что я не могу заниматься этой хернёй, а я хочу пойти и заработать больше денег для своей семьи», — приводит слова Фергюсона MMA Fighting.

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