«Давай сделаем этот большой бой». Непобеждённый боксёр Курбанов бросил вызов Тиму Цзю

Непобеждённый российский боксёр Магомед Курбанов вызвал на бой известного австралийского боксёра с российскими корнями Тимофея Цзю.



«Вызываю Тима Цзю на бой! Давай сделаем этот большой бой, его нужно по-любому сделать. Ведь мы стоим рядом в рейтинге WBO, во всех организациях. Либо мы должны стать командой, либо подраться (смеётся).



Верю, что этот поединок должен состояться. Но я не дам Тиму спуску: он не будет главной стороной. Бой можно провести как в России, так и в любой другой стране.



Мне не обидно, что Тим намного больше раскручен, чем я. Никакой зависти нет. Всё, что в моих силах, я делаю. Тим тоже молодец, у него есть заслуги. Он выходит драться, много пропускает, даже упал в нокдаун. Но вышел и продолжил биться», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.