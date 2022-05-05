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«Давай сделаем этот большой бой». Непобеждённый боксёр Курбанов бросил вызов Тиму Цзю

«Давай сделаем этот большой бой». Непобеждённый боксёр Курбанов бросил вызов Тиму Цзю
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Непобеждённый российский боксёр Магомед Курбанов вызвал на бой известного австралийского боксёра с российскими корнями Тимофея Цзю.

«Вызываю Тима Цзю на бой! Давай сделаем этот большой бой, его нужно по-любому сделать. Ведь мы стоим рядом в рейтинге WBO, во всех организациях. Либо мы должны стать командой, либо подраться (смеётся).

Верю, что этот поединок должен состояться. Но я не дам Тиму спуску: он не будет главной стороной. Бой можно провести как в России, так и в любой другой стране.

Мне не обидно, что Тим намного больше раскручен, чем я. Никакой зависти нет. Всё, что в моих силах, я делаю. Тим тоже молодец, у него есть заслуги. Он выходит драться, много пропускает, даже упал в нокдаун. Но вышел и продолжил биться», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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