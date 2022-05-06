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«Сергею вообще не стоит открывать рот в обществе». Пётр Ян — про конфликт с Харитоновым

«Сергею вообще не стоит открывать рот в обществе». Пётр Ян — про конфликт с Харитоновым
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Боец клуба «Архангел Михаил» и бывший чемпион в легчайшем весе UFC Пётр Ян высказался по поводу своего конфликта с Сергеем Харитоновым. Напомним, после поражения от Стерлинга Ян обменялся с Харитоновым жёсткими сообщениями через прессу. Сергей посоветовал Петру меньше болтать и больше тренироваться, что вызвало резкую реакцию со стороны Яна.

«После его ситуации Сергею вообще не стоит открывать рот в обществе. Что-то говорить мне, обвинять, что я не тренируюсь. Он знать не знает, как я тренируюсь, что я делаю. Вот эти его завистливые, дешёвые словесные перепалки. Сергею нужно опять, как он это там: дерётся, продаётся — дальше делать своё дело», — передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

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