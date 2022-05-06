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Внук Мохаммеда Али назвал самого великого боксёра современности

Внук Мохаммеда Али назвал самого великого боксёра современности
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Американский боксёр Нико Али Уолш, внук легендарного Мохаммеда Али, разместил новый пост в своём «твиттере», показав фотографию с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.

«Величайший боец моего времени», — подписал фото Али Уолш, добавив смайл в виде короны.

Фото: Из личного архива Нико Али Уолша

Напомним, в ночь с 7 на 8 мая мск Альварес проведёт бой с чемпионом мира по версии WBA, россиянином Дмитрием Биволом. На счету Бивола 19 боёв на профессиональном уровне, в каждом из которых он праздновал победы. 11 из этих побед были добыты Дмитрием нокаутами. Что касается Альвареса, то он первый поединок провёл в 2005 году. Его результат: 57 побед (39 – нокаутом), одно поражение и две ничьих.

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Сауль Альварес показал яхту стоимостью $ 60 млн:

Сауль Альварес — Дмитрий Бивол. Главный бой в жизни российского чемпиона. LIVE! Сауль Альварес — Дмитрий Бивол. Главный бой в жизни российского чемпиона. LIVE!
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