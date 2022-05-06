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«Хочется драться за титулы». Евгений Тищенко рассказал, когда состоится его следующий бой

«Хочется драться за титулы». Евгений Тищенко рассказал, когда состоится его следующий бой
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Известный российский боксёр, чемпион ОИ-2016 Евгений Тищенко рассказал, когда проведёт свой следующий бой. Напомним, в последнем поединке 30-летний Тищенко уверенно победил Дмитрия Кудряшова единогласным решением судей.

«Настрой нормальный, несмотря на простой. Понимаем сложившуюся ситуацию. Ждём хороших новостей. Надеюсь, если ничего не сорвётся, 2 июля состоится бой. Хочется, чтобы он получился удачным.

Конечно, пауза немного давит. Я должен был подраться ещё в марте, находился на финальной стадии подготовки. У меня должен был состояться хороший бой за звание регулярного чемпиона WBA. После известных событий всё отменилось. Насколько я понимаю, сторона соперника разорвала контракт. Может, в будущем удастся организовать бой.

Имена соперников для меня не так важны. Хочется просто драться за титулы. Сейчас я готов так, как никогда раньше», — рассказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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