Серроне заявил, что не хотел быть в октагоне, когда дрался с Макгрегором

Американский боец ММА Дональд Серроне заявил, что не хотел проводить поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Их бой проходил на турнире UFC 246. Поединок закончился убедительной победой Макгрегора, который нокаутировал соперника в первом раунде.



«Бой с Макгрегором. Крупнейший в карьере, миллионы смотрят, мой момент! И я не хотел быть там, в октагоне. Я не могу ответить, почему именно. Это было странное чувство.



Когда я был там, то не хотел находиться в октагоне. Когда появился шанс провести бой с Макгрегором, я использовал его. Теперь мне приходится жить с этим чувством», — цитирует Серроне BJPenn.

Следующим соперником Серроне станет Джо Лозон. Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что уволит проигравшего.