Мохнаткина проиграла Харрисон единогласным решением судей
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В ночь на 7 мая 2022 года на Esports Stadium в Арлингтоне (штат Техас, США) состоялся турнир PFL 3: регулярный сезон — 2022, в главном событии которого россиянка Марина Мохнаткина подралсь с американкой Кайлой Харрисон.
Поединок продлился все 3 раунда и завершился единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) в пользу американки.
Этот поединок стал первым для обеих спортсменок в новом сезоне PFL. Противостояние является частью регулярного сезона, где девушки будут набирать очки, которые позже помогут им попасть в стадию плей-офф.
Ранее Мохнаткина вошла в состав бойцовской команды «Архангел Михаил» и будет тренироваться вместе с Петром Яном, Иваном Штырковым, Тимуром Нагибиным и другими российскими бойцами.
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