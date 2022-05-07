«Это было полнейшее собачье дерьмо». Харрисон — о бое с Мохнаткиной

Американка Кайла Харрисон прокомментировала победу, которую она одержала в бою с россиянкой Мариной Мохнаткиной на турнире по смешанным единоборствам PFL 3. Поединок продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу Харрисон.

«Думаю, что это было полнейшее собачье дерьмо. Приношу извинения фанатам. Я хотела, чтобы это шоу прошло более весело. Иногда соперницы оказываются жёстче, чем думаешь. Снимаю шляпу перед Мариной. Она хороший боец, очень жёсткая и опытная. Хотела бы пожелать ей удачи в предстоящем сезоне. Я получила полезный опыт. Чем больше времени я проведу в октагоне, тем лучше я буду», — приводит слова Харрисон MMAJunkie.

Мохнаткина в необычном образе катается на лошади:

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