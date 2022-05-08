Гэтжи: хочу использовать шанс, чтобы отправить Макгрегора на пенсию

Американский боец ММА Джастин Гэтжи рассказал о планах после поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой. По мнению американского бойца, далее у него будет выбор из нескольких соперников.



«После того как я заберу титул, будут два человека в очереди — Бенеил Дариуш и Ислам Махачев. И им нужно подраться друг с другом. Если к тому моменту будет готов Конор Макгрегор, я думаю, что он также будет доступен для боя.



На мой взгляд, титулом будет владеть кто-то из нас. Либо его сейчас никто не заслуживает.



Макгрегор? Я хочу использовать этот шанс, чтобы отправить его на пенсию.



Самое приятное, когда ты становишься чемпионом, что у тебя на спине появляется мишень. Но я не буду смотреть назад. Я стану чемпионом. Кто там будет в очереди — пусть будет. Я просто сосредоточусь на том, чтобы подготовиться», — цитирует Гэтжи MMAMania.

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