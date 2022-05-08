Поветкин отреагировал на победу Бивола в бою с Альваресом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поздравил россиянина Дмитрия Бивола с победой, которую он одержал в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Поздравляю Дмитрия и всю команду с победой! Отличная работа, всегда надо верить в свою победу!» — написал Поветкин.



Напомним, бой Бивола и Альвареса состоялся в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена». Противостояние продлилось 12 раундов, по итогам которых Бивол праздновал победу единогласным решением судей – 115-113.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:

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