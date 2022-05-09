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«Я вернусь». Фергюсон опубликовал первый пост после сокрушительного нокаута на UFC 274

«Я вернусь». Фергюсон опубликовал первый пост после сокрушительного нокаута на UFC 274
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38-летний американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон прервал молчание после сокрушительного поражения на турнире UFC 274, в котором он уступил после жёсткого нокаута, получив удар ногой в челюсть от Майкла Чендлера.

«Я вернусь», — гласит публикация Фергюсона в одной из социальных сетей.

Напомним, после боя Фергюсона отправили на обследование в больницу. Ему сделали рентген, после чего спортсмена выписали, он избежал тяжёлых травм. Ещё до этого поединка президент UFC Дана Уайт говорил, что Фергюсон в любом случае сохранит контракт с организацией вне зависимости от исходя боя.

Для него поражение в поединке с Чендлером стало четвёртым кряду, ранее он проиграл Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре и Бенеилу Дариушу.

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