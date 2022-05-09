Нейт Диаз объявил о дате своего возвращения в октагон

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз сообщил о том, что проведёт свой следующий бой в UFC 30 июля.

«30 июля. Полусредний вес», —написал Диаз в своих социальных сетях.

Напомним, Диаз провёл последний бой на турнире UFC 263, который состоялся в июне 2021 года, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021-го, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.

Ранее Диаз затроллил другого известного бойца Джастина Гэтжи, напомнив о том, как он проиграл бой россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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