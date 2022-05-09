Хабиб поздравил Даниэля Кормье с включением в Зал славы UFC

Бывший боец смешанных единоборств, россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу введения в Зал славы UFC легендарного бойца – Даниэля Кормье.
«Для меня было большой честью тренироваться с тобой почти 10 лет бок о бок, я многому у тебя научился. Просто невероятно, что мы оба вошли в Зал славы UFC в 2022 году.
Ты заслужил всё, что у тебя есть, чемпион. Твоя работа, самоотдача, преданность и любовь к близким принесли свои плоды. Ты один из лучших, кто когда-либо был в этой игре», — написал Хабиб в своих социальных сетях.
Даниэль являлся чемпионом в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях UFC. Он провёл 10 титульных поединков. В UFC он дебютировал в 2013 году, а всего в ММА он провёл 25 боёв, из которых выиграл 22.
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