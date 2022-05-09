Нейт Диаз заявил, что легко бы победил Чарльза Оливейру

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз заявил, что легко бы смог победить экс-чемпиона лиги в лёгком весе Чарльза Оливейру.
«Я бы задушил Чарльза Оливейру. Это очень легко», — написал Нейт Диаз в своих социальных сетях.
Напомним, поединок Оливейры и Джастина Гэтжи на турнире UFC 274 завершился досрочной победой бразильца удушающим приёмом уже в первом раунде. Однако пояс в этом дивизионе (лёгкий вес) остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком.
Напомним, Диаз провёл последний бой на турнире UFC 263, который состоялся в июне 2021 года, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021-го, но не смог договориться с UFC о сопернике, после того как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.
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