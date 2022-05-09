«У тебя нет ни соуса, ни яиц, Макнаггетс». Тони Фергюсон ответил Конору Макгрегору

38-летний американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон жёстко ответил бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору.



«А вот и моя сучка Ноториус. Я иду за тобой, за твоей командой. Макнаггетс — это навсегда твоё, фальшивка. Не стоит притворяться и пытаться претендовать на то, что тебе не принадлежит. У тебя нет ни соуса, ни яиц, Макнаггетс. Я слежу за тобой и твоей командой, так что скоро приду за твоим золотом, чемпион-лепрекон», — написал в своих социальных сетях Тони Фергюсон.



После поражения Фергюсона в поединке с Майклом Чендлером Макгрегор назвал Фергюсона «куриным наггетсом».

Напомним, после боя Фергюсона отправили на обследование в больницу. Ему сделали рентген, после чего спортсмена выписали, поскольку он избежал тяжёлых травм. Ещё до этого поединка президент UFC Дана Уайт говорил, что Фергюсон сохранит контракт с организацией вне зависимости от исхода боя.