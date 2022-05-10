Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Нейт Диаз — о бое с Чендлером: отправляйте контракт, время настало

Нейт Диаз — о бое с Чендлером: отправляйте контракт, время настало
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз высказался по поводу возможного боя с соотечественником, Майком Чендлером.

«В UFC меня год держали на заморозке. Теперь Чендлер явно готов к бою, отправляйте контракт, время настало», — написал Диаз.

Напомним, Диаз провёл последний бой на турнире UFC 263, который состоялся в июне 2021 года, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021-го, но не смог договориться с UFC о сопернике, после того как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.

На прошедшем турнире UFC 274 Майкл Чендлер одержал победу в бою с Тони Фергюсоном.

Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.

«Надеюсь, что Тони в порядке». Реакция Чендлера и мира на удар, нокаутировавший Фергюсона «Надеюсь, что Тони в порядке». Реакция Чендлера и мира на удар, нокаутировавший Фергюсона
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022