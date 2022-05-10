Нейт Диаз — о бое с Чендлером: отправляйте контракт, время настало

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз высказался по поводу возможного боя с соотечественником, Майком Чендлером.

«В UFC меня год держали на заморозке. Теперь Чендлер явно готов к бою, отправляйте контракт, время настало», — написал Диаз.

Напомним, Диаз провёл последний бой на турнире UFC 263, который состоялся в июне 2021 года, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021-го, но не смог договориться с UFC о сопернике, после того как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.

На прошедшем турнире UFC 274 Майкл Чендлер одержал победу в бою с Тони Фергюсоном.

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