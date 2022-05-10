Нейт Диаз — о бое с Чендлером: отправляйте контракт, время настало
Поделиться
Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз высказался по поводу возможного боя с соотечественником, Майком Чендлером.
«В UFC меня год держали на заморозке. Теперь Чендлер явно готов к бою, отправляйте контракт, время настало», — написал Диаз.
Напомним, Диаз провёл последний бой на турнире UFC 263, который состоялся в июне 2021 года, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021-го, но не смог договориться с UFC о сопернике, после того как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.
На прошедшем турнире UFC 274 Майкл Чендлер одержал победу в бою с Тони Фергюсоном.
Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.
Комментарии
- 10 мая 2022
-
17:36
-
16:57
-
15:43
-
14:38
-
13:31
-
12:15
-
11:14
-
10:17
-
09:17
-
08:04
-
03:44
-
02:30
-
01:40
-
00:56
- 9 мая 2022
-
23:50
-
22:54
-
21:42
-
20:41
-
19:42
-
18:43
-
17:52
-
16:27
-
15:18
-
14:09
-
13:17
-
12:14
-
11:46
-
10:31
-
09:15
-
08:53
-
08:32
-
07:58
-
07:42
-
06:35
-
01:02
Партнерский контент