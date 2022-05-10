Рой Джонс дал совет Альваресу после его поражения в бою с Биволом

Бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс рассказал, что посоветовал бы мексиканцу Саулю Альваресу после его поражений россиянину Дмитрию Биволу, будь он его менеджером.

«Он до сих пор за рулём, потому что даже сейчас является самым продаваемым бойцом, за исключением супертяжеловесов. Несмотря на это поражение.

Сейчас Канело проиграл, и Головин хочет подраться с ним перед завершением карьеры. И в плане возраста преимущество будет на стороне Сауля. Я бы согласился на бой с Головкиным. Ему нужно всё оценить, а затем решить, с кем драться после Головкина. Но сперва нужно драться с Геннадием, поскольку многие заплатят хорошие деньги, чтобы посмотреть этот бой. Его можно будет устроить в среднем дивизионе. Быть может, полутяжелый вес стал слишком большим шагом для него», — сказал Джонс в интервью на канале TMZ Sports в YouTube.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе: