Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо проиграл выборы на пост президента Филиппин. После подсчета 98% бюллетеней наилучший результат показал 64-летний Фердинанд Маркос-младший, набравший 31 млн голосов. Его ближайший соперник, вице-президент Лени Робредо, набрала вдвое меньше. Официальные результаты голосования будут объявлены в конце месяца.
«Я могу отказаться от политики, но не от возможности служить. Большое спасибо, соотечественники», — написал Пакьяо в своих социальных сетях.
Напомним, в последнем поединке Пакьяо уступил кубинскому боксёру Йорденису Угасу. Бойцы сражались за титул WBC. Противостояние прошло на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Для Пакьяо тот поединок стал первым с июля 2019 года. Тогда он победил по очкам Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой. В сентябре 2021 года он сообщил, что завершил спортивную карьеру.
Жена Пакьяо кормит Мэнни с ложки после поражения от Угаса:
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