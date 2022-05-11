Дрозд — о Емельяненко перед боем с Дациком: посмотрите на его лицо, он не спортсмен

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд поделился прогнозом на боксёрский поединок Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика.



«Думаю, фаворит – Дацик. Почему в Емельяненко никто не верит? Мне кажется, он в этом сам виноват. Посмотрите на его лицо, оно говорит о многом. Человек практически не тренируется, не ведёт здоровый образ жизни. А Дацик как буйвол всех рвёт. Саша закончился уже давно как спортсмен, поэтому в него никто и не верит. Он сейчас находится в таком положении, что просто зарабатывает деньги. Он уже давно не спортсмен, это для него заработок, не более того», – сказал Дрозд в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

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