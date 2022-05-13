«Врывался в магазины, пугал людей». Василевский – о причинах популярности Дацика

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский объяснил, чем Вячеслав Дацик и Александр Емельяненко интересны фанатам ММА.
«В Дацике есть такая смесь – он боец неплохой, плюс его прошлое. Когда он врывался в магазины, пугал людей в Санкт-Петербурге. В нём нет легендарного спортсмена, масштаба личности огромной, но есть что-то такое, что притягивает людей. Люди смотрят не столько на бой, сколько на него самого. И Саша тоже именно поэтому интересен всем. Как таковой спортивной составляющей в бое с Дациком нет. Что Саша давным-давно сбитый лётчик, что Дацик в принципе никогда не был профессиональным бойцом. Но оба притягивают людей харизмой, скандалами, не лучшим прошлым. Это не спорт даже, больше такой «Дом-2», – сказал Василевский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
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