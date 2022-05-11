«Отбивать руку — хороший трюк. Но очков это не даёт». Бивол — про тактику Канело

Непобеждённый чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол высказался по поводу своего боя с мексиканцем Саулем Альваресом и отметил, что тактика Альвареса с ударами по руке Дмитрия не принесла своих плодов.



«Отбивать руку — хороший трюк, но это не поможет вам отключить её. И за это не дают очков. Да, это больно, но недостаточно. Я могу пробить свой джеб даже сейчас. Конечно, это осложняет задачу, но я по-прежнему способен выбросить джеб», — приводит слова Бивола BoxingScene.



Напомним, в поединке с Альваресом Бивол провёл защиту титула в полутяжёлой весовой категории. Альварес же является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Представитель Мексики потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.