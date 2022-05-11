Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Отбивать руку — хороший трюк. Но очков это не даёт». Бивол — про тактику Канело

«Отбивать руку — хороший трюк. Но очков это не даёт». Бивол — про тактику Канело
Комментарии

Непобеждённый чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол высказался по поводу своего боя с мексиканцем Саулем Альваресом и отметил, что тактика Альвареса с ударами по руке Дмитрия не принесла своих плодов.

«Отбивать руку — хороший трюк, но это не поможет вам отключить её. И за это не дают очков. Да, это больно, но недостаточно. Я могу пробить свой джеб даже сейчас. Конечно, это осложняет задачу, но я по-прежнему способен выбросить джеб», — приводит слова Бивола BoxingScene.

Напомним, в поединке с Альваресом Бивол провёл защиту титула в полутяжёлой весовой категории. Альварес же является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Представитель Мексики потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.

Канело — дутый чемпион. Бивол одним боем обнулил всё наследие мексиканца Канело — дутый чемпион. Бивол одним боем обнулил всё наследие мексиканца
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022