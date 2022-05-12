Фергюсон получил медицинское отстранение на 60 дней после поражения нокаутом на UFC 274

38-летний американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон получил длительное 60-дневное медицинское отстранение от UFC после поражения нокаутом во втором раунде на прошедшем номерном турнире 274 от соотечественника Майкла Чендлера. Об этом информирует MMA Fighting.

В общей сложности 17 бойцов получили медицинские дисквалификации после этого турнира. Подробности о характере отстранений в основном остаются нераскрытыми, вероятно, из-за законов о врачебной тайне.

Фергюсон был жёстко нокаутирован Чендлером ударом ногой в лицо во втором раунде их поединка. По словам официальных лиц UFC, экс-чемпион был отправлен в местную больницу, и после компьютерной томографии он был выписан без каких-либо травм. Недавно он опубликовал фотографию из кабинета врача и сообщил, что у него отсутствуют переломы.

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Отметим, что 30-дневные отстранения получили Чарльз Оливейра, Джастин Гэтжи, Майкл Чендлер, Овинс Сен-Прё, Благой Иванов, Маурисио Руа и другие бойцы.

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