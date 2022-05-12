Отец Бивола — о бое с Канело: первые три раунда Дима был скован, но потом сына отпустило

Юрий Бивол, отец непобеждённого чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрия Бивола, высказался о победе сына в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Если вы обратили внимание – первые три раунда Дима был немножко скован. Это понятно, сказывалось давление, да и публика была настроена негативно. Но потом сына отпустило. Словно пудовые оковы упали! Дима услышал мудрые советы Геннадия Юрьевича, работал джебом с дистанции, включил ноги, и всё – Канело потерялся.



Практически мексиканцу показали наш советский бокс, который мы всё время культивировали. Сначала Вячеслав Сергеевич Шарапов – первый тренер, затем Николай Петрович Исаев, а Геннадий Юрьевич Машьянов уже довёл его до совершенства. Сегодня надо отдать должное и тренерам, и команде, и Диме. Спасибо товарищам из Узбекистана, которые помогли организовать прекрасные сборы. Весь коллектив достойно выдержал это трудное испытание.



Особенно важно, что это произошло накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне. Именно мой сын не только Петербургу и России, но и нашим друзьям из братских республик, да и болельщикам многих других стран подарил такую важную сейчас победу.



Я очень благодарен за это Дмитрию!» — приводит слова Юрия «Спорт день за днём».