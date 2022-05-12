Нурмагомедов дал прогноз на возможный бой Махачева с Оливейрой

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов дал прогноз по поводу возможного боя между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым.
«Мой прогноз – поединок продлится максимум три раунда. Неважно, насколько хорош Чарльз Оливейра, Ислам всё равно лучше. Просто запомните эти слова», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.
В минувшие выходные Оливейра встречался с Гэтжи. Бой завершился досрочной победой бразильца удушающим приёмом уже в первом раунде. Однако пояс в этом дивизионе (лёгкий вес) остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком. Следующий бой Ислама Махачева должен состояться с Бенеилом Дариушем – дата поединка пока не определена.
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