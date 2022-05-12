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«Он раздражает». Шлеменко выразил недовольство тем, как Исмаилов провёл дуэль взглядов

«Он раздражает». Шлеменко выразил недовольство тем, как Исмаилов провёл дуэль взглядов
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко высказался по поводу дуэли взглядов с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Магомед не сможет меня расслабить. То, что он делает, он делает неправильно. Наоборот, он меня раздражает. То, как он это делает. Магомед вышел в очках. В очках выходят те, кто не хочет показывать свои глаза. А почему он не хочет их показать, нужно у него спросить. Это он боится», — сказал Шлеменко на пресс-конференции.

Напомним, сегодня бойцы подписали контракт на бой между собой. Поединок состоится в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге в августе. Также сообщается, что бойцы примут участие в реалити-шоу, которое по формату будет напоминать Ultimate Fighter в UFC.

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Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов. Легенды сразятся за особый пояс. LIVE! Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов. Легенды сразятся за особый пояс. LIVE!
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