Магомед Исмаилов: как выстоять пять раундов? Обсудили мельдоний, ещё что-то

Российский боец MMA Магомед Исмаилов рассказал об ожиданиях от боя с Александром Шлеменко, который состоится в Екатеринбурге в августе. Исмаилов пошутил, что может не отказаться от мельдония, чтобы провести все пять раундов.
«Как сделать так, чтобы я бодро отдышал пять раундов? Мы с Ваней Штырковым обсудили мельдоний, ещё что-то (смеётся). В прошлый раз мы переборщили с тренировочным процессом. Плюс я не обращал внимания на болезнь и продолжал тренироваться. В данном случае я перенёс бой, сделал операцию на колено. Подхожу более ответственно. Я должен показать всё, что могу. Лучшее из того, что я умею, вы увидите начиная с третьего раунда.
Кто выиграл раунд пресс-конференции? Мы оба нормально парировали. Шлеменко себя достаточно спокойно чувствует. Отмечаю, что вы у него часто берёте интервью. Исходя из этого, Александр комфортно себя чувствует, говорить ему несложно. Он часто говорит с заинтересованными журналистами», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.
- 12 мая 2022
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