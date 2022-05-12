Шлеменко: если ты про алкоголь что-то скажешь, за трезвую жизнь, тогда на тебя налетают

Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал о том, подвергался ли он нападкам таджикских болельщиков после отказа от боя с Фаридуном Одиловым.



«Я особо не следил, особо нападок не было. Больше приходится блокировать других людей. Если ты про алкоголь что-то скажешь, за трезвую жизнь, тогда на тебя налетают», — передаёт слова Александра Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.



Напомним, Шлеменко отказался от поединка на турнире Eagle FC 47, где он должен был провести титульный поединок с чемпионом Eagle FC в среднем дивизионе Фаридуном Одиловым. Бой должен был состояться 1 апреля в Сочи.



Последний поединок Шлеменко провёл с Артуром Гусейновым. Бойцы встречались на Eagle FC 42. Победу единогласным судейским решением праздновал Александр. Вскоре после боя Шлеменко признался, что в ходе противостояния сломал руку. Одилов стал чемпионом Eagle FC после того, как победил российского бойца Сергея Калинина.