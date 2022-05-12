Исмаилов поделился ожиданиями от боя Александра Емельяненко и Дацика

Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от поединка между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.
«Всё от Саши зависит, как он подойдёт к этому вопросу. Если так, как он в последнее время себя проявляет, то маловато у него шансов. Скорее всего, его вырубят. Но если он хорошо подготовится, уберёт какие-то свои слабости на второй план, то Дацик с ним не справится», — сказал Магомед Исмаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы провели поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.
- 12 мая 2022
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