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В RCC назвали подробности формата реалити-шоу с участием Шлеменко и Исмаилова

В RCC назвали подробности формата реалити-шоу с участием Шлеменко и Исмаилова
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Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко поделился подробностями формата реалити-шоу с участием российских бойцов ММА Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова.

«Изначально мы планировали что-то подобное: ближе к формату шоу Даны Уайта. Но сейчас мы видим это как фильм и несколько коротких серий. Уже прошёл первый этап, квалификация, многие бойцы приехали к нам, они подрались, определились финалисты. Разделились на две команды по шесть весовых категорий.

Скоро их ждут сборы. Одни поедут в Омск к Александру, другие – в Дагестан к Магомеду. Будут готовиться, отдельно будет материал отснят, и где-то за месяц до боя Магомеда и Александра они будут выступать в качестве тренеров – будут секундировать своим бойцам. И мы узнаем, чья команда сильнее. Победитель получает контракт на три поединка в нашей лиге», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Мага Исмаилов: новый гонорар должен быть больше предыдущего:

Клименко: изначально планировали шоу, близкое к TUF Даны Уайта Клименко: изначально планировали шоу, близкое к TUF Даны Уайта
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