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Кадыров охарактеризовал Чимаева как бойца

Кадыров охарактеризовал Чимаева как бойца
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о встрече со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«После оглушительной победы над бразильцем Гилбертом Бёрнсом «Чеченский волк» Хамзат Чимаев по возвращении в родные края первым делом наведался ко мне в гости. Я с большим удовольствием встретился с нашим непобеждённым бойцом и лично поздравил его с победой. Также Хамзат не забыл о моей приверженности спорту и здоровому образу жизни и вручил мне памятные подарки в виде спортивной экипировки.

Хамзат — уникальный боец, имеет огромный арсенал бойцовских навыков. Раз за разом он радует нас зрелищными боями, не оставляя при этом никаких шансов на победу своим оппонентам, которым по несчастному стечению обстоятельств довелось выйти с ним один на один. Количество безоговорочных побед стремительно растёт, в отличие от поражений, отметка которой неизменно на нуле. Скромный в повседневной жизни Хамзат, выходя в октагон, в мгновение перевоплощается в неудержимого бойца, не терпящего поражений. Уверен, что он добьётся громадных высот и катком пройдётся по всем встречным соперникам», — написал Кадыров в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Рамзана Кадырова

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