Пётр Ян показал, как отдыхает с женой за границей. Фото

Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографии с супругой. В настоящее время они находятся в Риме.
«Хорошо погуляли сегодня с Юлией. Я обещал ей: как появится немного свободного времени, мы будем гулять. Локация — Витториано (итал. Vittoriano) — мемориальный комплекс, возведённый в честь Виктора Эммануила II – первого короля объединённой Италии. В настоящее время монумент интересен туристам не только своей историей и архитектурой, но и расположенными на его территории музеями и смотровой площадкой», — написал Ян.
Фото: Из личного архива Петра Яна
Фото: Из личного архива Петра Яна
В последнем бою Ян встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок проходил на турнире UFC 273 и завершился победой Алджэмейна раздельным решением судей. Стерлинг, таким образом, защитил чемпионский пояс в легчайшем весе.
Огромное и откровенное интервью с Петром Яном:
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