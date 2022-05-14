Пётр Ян показал, как отдыхает с женой за границей. Фото

Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографии с супругой. В настоящее время они находятся в Риме.



«Хорошо погуляли сегодня с Юлией. Я обещал ей: как появится немного свободного времени, мы будем гулять. Локация — Витториано (итал. Vittoriano) — мемориальный комплекс, возведённый в честь Виктора Эммануила II – первого короля объединённой Италии. В настоящее время монумент интересен туристам не только своей историей и архитектурой, но и расположенными на его территории музеями и смотровой площадкой», — написал Ян.

Фото: Из личного архива Петра Яна

Фото: Из личного архива Петра Яна

В последнем бою Ян встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок проходил на турнире UFC 273 и завершился победой Алджэмейна раздельным решением судей. Стерлинг, таким образом, защитил чемпионский пояс в легчайшем весе.

Огромное и откровенное интервью с Петром Яном: