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«Хочу драться каждые три-четыре месяца». Ковалёв прокомментировал победу в бою с Пулевым

«Хочу драться каждые три-четыре месяца». Ковалёв прокомментировал победу в бою с Пулевым
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Российский боксёр Сергей Ковалёв прокомментировал победу, которую он одержал в поединке с болгарином Тервелом Пулевым. Бой состоялся в ночь на 15 мая мск и продлился 10 раундов, по итогам которых Сергей праздновал победу единогласным решением судей.

«После длительного перерыва немного сложно, но я вернулся. Теперь продолжу набирать форму. Отдохну недельку и возобновлю тренировки. Жду следующий бой. Конечно, я переживал о том, как пройдёт бой. Я пропустил много времени, была большая пауза. Такой простой не пошёл моему телу на пользу. К этому поединку в моём теле прибавилось 10 фунтов. Хочу драться каждые три-четыре месяца. Думаю, следующий бой не будет сильно выше уровнем. Дайте мне ещё один поединок, и я буду готов», — сказал Ковалёв после боя.

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