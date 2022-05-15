Пулев разместил пост после своего первого в карьере поражения в бою Ковалёвым

Болгарский боксёр Тервел Пулев разместил новый пост в своих социальных сетях, который стал первым после его поражения в бою с россиянином Сергеем Ковалёвым.



«Спасибо всем, кто помог мне попасть сюда, чтобы сразиться с одним из лучших боксёров в настоящее время. Спасибо также всем, кто верит и продолжает поддерживать меня, даже несмотря на то, что судьи подняли не мою руку. Я рад, что выступал на этом ринге с таким легендарным боксёром.



Несмотря на сложный бой и высокий темп, который в нём был, чувствую себя отлично и нахожусь в хорошем настроении. На протяжении всех десяти раундов я слышал голос моего брата Кубрата, что придавало мне сил. Слышал поддержку и от соотечественников в зале. Рад, что в Лос-Анджелесе было такое сильное болгарское присутствие. Мы больше учимся на поражениях, чем на победах!» — написал Пулев.

Сергей Ковалёв: кроссик позади. Получилось 14 километров: