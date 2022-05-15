Назван гонорар Сергея Ковалёва за победу в бою с Тервелом Пулевым

Стали известны гонорары россиянина Сергея Ковалёва и его соперника, представителя Болгарии Тервела Пулева. Как сообщил журналист Манук Окопян в своих социальных сетях, за выигранный поединок Ковалёв гарантированно получит $ 500 тысяч. Заработок Пулева составит $ 195 тысяч.



Брат Пулева Кубрат, в соглавном бою победивший Джерри Форреста, заработал $ 204,5 тысяч, а его оппонент — $ 140 тысяч.



Напомним, поединок Ковалёва и Пулева состоялся в ночь на 15 мая мск на Forum Stadium в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Бой продлился 10 раундов, по итогам которых Сергей одержал победу единогласным решением судей.

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