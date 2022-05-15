Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Назван гонорар Сергея Ковалёва за победу в бою с Тервелом Пулевым

Назван гонорар Сергея Ковалёва за победу в бою с Тервелом Пулевым
Комментарии

Стали известны гонорары россиянина Сергея Ковалёва и его соперника, представителя Болгарии Тервела Пулева. Как сообщил журналист Манук Окопян в своих социальных сетях, за выигранный поединок Ковалёв гарантированно получит $ 500 тысяч. Заработок Пулева составит $ 195 тысяч.

Брат Пулева Кубрат, в соглавном бою победивший Джерри Форреста, заработал $ 204,5 тысяч, а его оппонент — $ 140 тысяч.

Напомним, поединок Ковалёва и Пулева состоялся в ночь на 15 мая мск на Forum Stadium в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Бой продлился 10 раундов, по итогам которых Сергей одержал победу единогласным решением судей.

7 проступков Сергея Ковалёва: унижал фанатов и бил женщину:

Крашеры не ржавеют! Ковалёв вернулся в ринг — и разобрал непобеждённого Пулева Крашеры не ржавеют! Ковалёв вернулся в ринг — и разобрал непобеждённого Пулева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022