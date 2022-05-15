«Та же травма, что и три недели назад». Ракич объяснил поражение от Блаховича

Боец UFC Александар Ракич высказался по поводу поражения от Яна Блаховича.
«Это был отличный бой, но, к сожалению, он закончился не так, как хотели Ян, я и фанаты. Та же чёртова травма, полученная три недели назад в лагере, снова дала о себе знать сегодня вечером.
Я чувствовал, что выиграл оба раунда, первый раунд был близок, но второй раунд был за мной, затем я очень хорошо раскрылся даже в третьем раунде, пока не начали появляться проблемы с коленом. Я бы начал разбирать его на части с третьего раунда, но что есть, то есть. Поздравляю Яна и желаю ему всего наилучшего. Я позабочусь об этой травме и вернусь таким, каким вы меня ещё никогда не видели.
Это незавершённый бой между мной и Яном, и я очень надеюсь, что UFC даст мне реванш», — написал Ракич в своих социальных сетях.
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