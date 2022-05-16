Блахович — о победе в бою с Ракичем: моё тело просто сильнее

Польский боец ММА Ян Блахович высказался по поводу своей победы в бою с Александаром Ракичем на турнире UFC Вегас 54.

«Конечно, я боец, я воин и предпочитаю выигрывать чисто, нокаутом или сабмишеном, но моё тело просто было сильнее. Я был готов пройти третий, четвёртый, пятый раунды, а он нет. Вот и всё – конец истории.

Ему пришлось менять позицию, потому что он начал чувствовать мои удары ногами, и это было частью моего плана на бой – отбить ему ноги. Я отвлекал его внимание ударами руками, проверяя его челюсть, а сам продолжал отбивать ему ноги, замедляя его. И это сработало очень хорошо.

Я надеюсь, что UFC даст мне титульный шанс, и я буду следующим. Я был первым номером, Ракич третьим, и для меня очевидно, что я являюсь претендентом номер один после этого поединка», — сказал Блахович на пресс-конференции после боя.