Блахович — о победе в бою с Ракичем: моё тело просто сильнее

Польский боец ММА Ян Блахович высказался по поводу своей победы в бою с Александаром Ракичем на турнире UFC Вегас 54.
«Конечно, я боец, я воин и предпочитаю выигрывать чисто, нокаутом или сабмишеном, но моё тело просто было сильнее. Я был готов пройти третий, четвёртый, пятый раунды, а он нет. Вот и всё – конец истории.
Ему пришлось менять позицию, потому что он начал чувствовать мои удары ногами, и это было частью моего плана на бой – отбить ему ноги. Я отвлекал его внимание ударами руками, проверяя его челюсть, а сам продолжал отбивать ему ноги, замедляя его. И это сработало очень хорошо.
Я надеюсь, что UFC даст мне титульный шанс, и я буду следующим. Я был первым номером, Ракич третьим, и для меня очевидно, что я являюсь претендентом номер один после этого поединка», — сказал Блахович на пресс-конференции после боя.
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