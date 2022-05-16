Ислам Махачев рассказал, как он собирается победить Оливейру

Российский боец UFC Ислам Махачев рассказал о том, как он планирует победить Чарльза Оливейру в их потенциальной поединке.



«Мой менеджер сказал мне, что вероятность организации титульного боя с Оливейрой — 50 на 50. Сейчас наступает пик моей карьеры, так что я должен драться за титул. Чарльз сейчас претендент номер один – он не чемпион, потому что не сделал вес. Это было непрофессионально, а чемпион должен быть профессионалом. Я не знаю, как всё будет, но надеюсь, что они организуют мне бой с Чарльзом. Прессе интересен этот бой, фанатам интересен этот бой.



Кто будет драться с Чарльзом? Больше никого нет. Когда говорится о бое против Конора Макгрегора или Нейта Диаза, то он говорит, что будет готов в сентябре, но ко мне он будет готов только в декабре. Он бегает от меня, потому что понимает, что его грепплинг и другие навыки не сработают со мной. Он бил только ударников. Ни Порье, ни Чендлер, ни Гэтжи, не переводили его, не боролись и не удерживали в партере. Мы знаем, что в трудной ситуации он сдаётся, так что я его переведу, измотаю, и он сдастся, как десять раз до этого в UFC», — приводит слова Махачева ESPN.