Ислам Махачев рассказал, как он собирается победить Оливейру

Российский боец UFC Ислам Махачев рассказал о том, как он планирует победить Чарльза Оливейру в их потенциальной поединке.
«Мой менеджер сказал мне, что вероятность организации титульного боя с Оливейрой — 50 на 50. Сейчас наступает пик моей карьеры, так что я должен драться за титул. Чарльз сейчас претендент номер один – он не чемпион, потому что не сделал вес. Это было непрофессионально, а чемпион должен быть профессионалом. Я не знаю, как всё будет, но надеюсь, что они организуют мне бой с Чарльзом. Прессе интересен этот бой, фанатам интересен этот бой.
Кто будет драться с Чарльзом? Больше никого нет. Когда говорится о бое против Конора Макгрегора или Нейта Диаза, то он говорит, что будет готов в сентябре, но ко мне он будет готов только в декабре. Он бегает от меня, потому что понимает, что его грепплинг и другие навыки не сработают со мной. Он бил только ударников. Ни Порье, ни Чендлер, ни Гэтжи, не переводили его, не боролись и не удерживали в партере. Мы знаем, что в трудной ситуации он сдаётся, так что я его переведу, измотаю, и он сдастся, как десять раз до этого в UFC», — приводит слова Махачева ESPN.
- 16 мая 2022
-
22:54
-
21:46
-
20:49
-
19:53
-
18:38
-
17:59
-
16:16
-
15:11
-
14:15
-
13:26
-
12:27
-
11:39
-
11:03
-
09:21
-
00:52
-
00:06
- 15 мая 2022
-
23:11
-
22:04
-
20:47
-
19:38
-
18:31
-
17:58
-
15:48
-
15:11
-
14:04
-
13:16
-
12:14
-
12:00
-
11:14
-
11:08
-
10:40
-
10:20
-
09:30
-
09:21
-
09:07